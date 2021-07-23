В Запорожской области археологи обнаружили редкое захоронение XV века

Новини з розкопу В цьому сезоні ми досліджуємо вже п‘яте поховання. Всі вони належать до представників пізнього середньовіччя. Це народ, який прийшов в ці краї в першій половині 15 століття і вдихнув в нього нове життя. Це кочівники, які прийшли зі Сходу, або Криму. Вони контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпровї, а отже мали величезний політичний та економічний вплив на цю територію аж до кінця 15 століття. Ці люди належали до племен мусульманської віри і тому ховали своїх небіжчиків головою на захід і з поворотом тіла на південь. Статистика поховань свідчить, що середня тривалість життя цих людей була 30-40 років, а також, вони часто помирали в досить молодому віці. В більшості випадків, їх поховання не мають жодного інвентарю, але іноді зустрічаються монети та прикраси, що мають безцінне значення для археологів, адже дозволяють дізнатись про економічні, політичні та культурні зв’язки цього народу з сусідами. На Мамай-Горі таких поховань досліджено вже більше 150, а з монетами та прикрасами - 24. Цього року в одному з поховань ми знайшли небіжчика з копитцем коня, що є дуже рідкісним явищем серед захоронень цього типу. Раніше в похованнях цього народу ми вже зустрічали рештки кісток овець, коней та корів, що свідчить про тип ведення господарства та підтверджує перехід від кочового до напівкочового способу життя. Ми продовжуємо роботу та будемо тримати вас в курсі про наші новини з розкопу. Також, підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграм щоб тримати руку на пульсі останніх подій нашої експедиції. https://instagram.com/goramamai?utm_medium=copy_link