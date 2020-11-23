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На Запорожской АЭС восстановили работу энергоблока

Запорожская область, Понедельник 23 ноября 2020 13:11
На Запорожской АЭС восстановили работу энергоблока
Фото: Запорожская АЭС (npp.zp.ua)
Автор: Андрей Козловский

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что на Запорожской атомной электростанции после планового-предупредительного ремонта подключили к сети энергоблок №2. Это увеличит выработку атомной электроэнергии.

Об этом Юрий Бойко сообщил на своей странице в Facebook.

"После проведения всех этапов работы, предусмотренных программой опытной эксплуатации, было получено разрешение на начало пусковых операций на энергоблоке №2 ЗАЭС, отныне на Запорожской атомной электростанции уже работает пять энергоблоков из шести", - написал он.

Бойко также отметил, что именно электроэнергия АЭС является основным источником для покрытия расходов государственных гарантий в сфере электроэнергетики. В частности поставки электрической энергии населению по низким ценам.

Отметим, Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией.

Напомним, ранее сообщалось, что в работе первого энергоблока Запорожской атомной электростанции произошел сбой. В связи с событием тогда была создана комиссия по расследованию причин сбоя.

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Новости Украины Общество Запорожская АЭС

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