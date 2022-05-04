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На Запорожском направлении ВСУ за день уничтожили 23 единицы техники, 24 оккупанта и 27 - ранили

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Запорожская область, Среда 04 мая 2022 07:07
На Запорожском направлении ВСУ за день уничтожили 23 единицы техники, 24 оккупанта и 27 - ранили Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские венные Сил обороны на Запорожском направлении за прошедшие сутки нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

В боевой сводке защитников Запорожской области по сдерживанию и отпору российского вторжения указывается, что за прошедшие сутки, 3 мая, наши бойцы уничтожили:

  • 24 оккупанта (еще 27 были ранены),
  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Бук",
  • 4 реактивные системы залпового огня "Град",
  • 1 танк,
  • 8 боевых бронированных машин,
  • 2 беспилотника типа "Орлан -10",
  • 2 единицы 152-мм гаубиц Д-20,
  • 5 единиц автомобильной техники.

Также украинские военные на Запорожском направлении повредили российскую самоходную артиллерийскую установку Мста-С.

"Активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобильные противотанковые группы Сил Обороны ВСУ обеспечили контроль территории 4 населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей. На юге Украины общие вражеские потери за сутки составили 47 солдат и 15 единиц техники.

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