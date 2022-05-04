ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Запорізькому напрямку ЗСУ за день знищили 23 одиниці техніки, 24 окупанти і 27 - поранили

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 04 травня 2022 07:07
На Запорізькому напрямку ЗСУ за день знищили 23 одиниці техніки, 24 окупанти і 27 - поранили Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У бойовому зведенні захисників Запорізької області щодо стримування і відсічі російському вторгненню вказується, що за минулу добу, 3 травня, наші бійці знищили:

  • 24 окупанти (ще 27 були поранені),
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук",
  • 4 реактивні системи залпового вогню "Град",
  • 1 танк,
  • 8 бойових броньованих машин,
  • 2 безпілотники типу "Орлан -10",
  • 2 одиниці 152-мм гаубиць Д-20,
  • 5 одиниць автомобільної техніки.

Також українські військові на Запорізькому напрямку пошкодили російську самохідну артилерійську установку Мста-С.

"Активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мобільні протитанкові групи Сил оборони ЗСУ забезпечили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей. На півдні України загальні ворожі втрати за добу склали 47 солдатів і 15 одиниць техніки.

Повномасштабна війна РФ проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни