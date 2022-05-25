Запорожский военный госпиталь получил от "Метинвест" лекарств и оборудования на 8 млн

Помощь включает два операционных стола, комплексные электрохирургические системы с необходимыми расходными материалами, устройство для визуализации вен и 1000 единиц хирургических аспираторов. Для комплектования операционного отделения также передано примерно 17 тысяч единиц медикаментов.

"Пока наши врачи круглосуточно спасают жизни украинцев в условиях войны, мы всячески поддерживаем их в тылу и обеспечиваем лекарствами и медицинским оборудованием. Уверен, что эта поддержка поможет сохранить жизнь и здоровье наших защитников и облегчить их реабилитацию в будущем", - отметил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Дополнительно, в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", основанного группой "Метинвест" совместно с ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, госпиталь получил примерно 650 единиц хирургических расходных материалов и инструментов на сумму более 3 млн гривен. Общая е стоимость хирургических инструментов, медикаментов и оборудования, переданных бизнесами SCM Рината Ахметова для нужд госпиталя с начала войны, составляет почти 11 млн гривен.

Как известно, компания "Метинвест" помогает военным госпиталям и больницам Украины с первых дней войны. Всего на закупку медикаментов и оборудования компания направила почти 60 млн гривен. Также Метинвест закупил 25 тыс аптечек и турникетов для украинских бойцов, и продолжает поставлять в больницы медицинский кислород: с начала года было предоставлено около 1000 тонн.