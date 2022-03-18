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Запорожские больницы получили медпрепараты почти на миллион гривен

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Пятница 18 марта 2022 14:19
Запорожские больницы получили медпрепараты почти на миллион гривен Фото: запорожским больницам передали медицинских препаратов почти на миллион гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Четыре городские больницы Запорожья получили наборы с медикаментами для комплектования операционных, перевязочных и манипуляционных палат. Помощь поступила от компании "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в наборах - самые необходимые лекарственные средства и принадлежности: хирургический инструмент и расходные материалы, средства для интубации, антибиотики, обезболивающие, растворы для внутривенного вливания, кровоостанавливающие и антикоагулянты.

Всего больницы получили 1610 наборов, на сумму более 700 тысяч гривен.

"Мы не производим сейчас металл, но не сидим без работы. Компания "Метинвест" развернула настоящий гуманитарный фронт: мы собираем и перевозим гуманитарную помощь украинцам, организуем приют для вынужденных переселенцев. Кроме того, "Метинвест" помогает больницам Запорожье медицинскими препаратами первой необходимости для спасения жизней", - отметил глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье, генеральный директор "Запорожстали" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Напомним, 11 марта волонтеры "Молодежь Метинвеста" также передали запорожском роддоме медикаменты для рожениц и малышей.

Медицинские наборы содержали препараты для интенсивной терапии, внутривенные системы, катетеры.

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