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Запорізька АЕС достроково підключила 4 енергоблок після ремонту

Новини » Енергетика    02.06.2019 - 23:23
Запорізька АЕС достроково підключила 4 енергоблок після ремонту
Фото: ЗАЕС (з відкритих джерел)

В даний час в роботі АЕС знаходиться 5 енергоблоків

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) у ніч на неділю підключила до мережі енергоблок №4 після завершення середнього ремонту, який був розпочатий 7 березня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗАЕС.

Повідомляється, що підключення до мережі відбулось 1 червня 2019 року о 23:43. В даний час в роботі АЕС перебуває п’ять енергоблоків. Енергоблок №2 й надалі знаходиться на плановому капітальному ремонті.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - повідомили на ЗАЕС.

Відмітимо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС в Європі та має 6 енергоблоків з потужністю в 6 ГВт.

Раніше РБК-Україна повідомляло, на Рівненській АЕС відключили третій енергоблок. На РАЕС повідомили, що блок був виключений у суботу, 25 травня, о 08:14 згідно з узгодженою заявкою через несправність у системі продувки першого контуру, станом на 08:30 у роботі знаходиться три енергоблоки із сумарним навантаженням у 1810 МВт.

Нагадаємо, що на Рівненській АЕС сталася пожежа. Загоряння було зафіксоване о 21:04 30 квітня, внаслідок нього відбулося аварійне відключення третього енергоблоку електростанції.

 

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