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"Запорожогнеупор" частично восстанавливает производство

Фото: "Запорожогнеупор" частично возобновляет производство (1news.zp.ua)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" частично выводит из режима консервации производственных подразделений завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Запорожогнеупора" Сергея Гомана.

"Уже сегодня группа "Метинвест" строит долгосрочные экономические планы для дальнейшего восстановления украинской промышленности и нашей страны. Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. "Запорожогнеупор" готов обеспечить их огнеупорами и качественным сервисом - ради достижения нашей общей цели", - отметил генеральный Гоман.

"Запорожогнеупор" возобновил работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых имеет спрос на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях.

Возобновили свою работу сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей "Запорожкокса" и "Каметсталі", футерованния сталелитейных агрегатов "Запорожстали", ремонтами обжиговых машин горно-обогатительных комбинатов.

Напомним, с 5 марта в связи с обострением военных действий в Запорожском регионе группа "Метинвест" перевела все подразделения "Запорожогнеупора" в режим временной консервации технологического оборудования.

Сотрудники "Запорожогнеупора" как волонтеры подключились к работе Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье.

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МетинвестЗапорожье