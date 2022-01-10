"Запорожгаз" сообщил о блокировании работы предприятия частным исполнителем

Частный исполнитель А. Котула наложил арест на имущество и счета "Запорожгаза" вопреки судебному постановлению и действующему законодательству. По данному факту уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

28 декабря 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области вынес определение, которым запрещено принимать к исполнению приказ о взыскании с АО "Запорожгаз" задолженности, датированной 2013 – 2015 годы. Задолженность возникла из-за отказа НКРЭКУ учесть в тарифах "Запорожгаза" обоснованные расходы на закупку природного газа у НАК "Нафтогаз Украины".

Несмотря на судебный запрет принимать приказ к исполнению, 31 декабря 2021 года поставщик газа и частный исполнитель А. Котула совершили действия по открытию нового исполнительного производства, что заблокировало работу оператора систем критической инфраструктуры. Такие действия ставят под риск стабильное газообеспечение сотен тысяч домов и промышленных предприятий Запорожской области.

По факту умышленного невыполнения решения суда уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Кроме того, "Запорожгаз" направил представление в Комитет по этике Ассоциации частных исполнителей и Департамента ГИС Министерства юстиции Украины, о лишении частного исполнителя Котулы А. права на осуществление деятельности частного исполнителя.

Стоит отметить, что такие действия произошли в условиях, когда Верховная Рада приняла Закон № 1639 "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Он предусматривает проведение расчетов за технологический газ за счет бюджетных ассигнований, а не путем взыскания такой задолженности в судебном порядке "руками" частных исполнителей. Принятием такого Закона, народными избранниками признано проблему необоснованных тарифов и ненадлежащее государственное регулирование деятельности предприятий на рынке газа в прошлые периоды, в том числе в 2013 – 2015 гг., а также предусмотрены другие пути урегулирования имеющейся задолженности чем в судебном порядке.

Для решения проблемы необоснованных тарифов, "Запорожгаз" в судебном порядке добивается внесения в структуру тарифа компенсацию для оплаты указанной статьи расходов. Аналогичные судебные споры уже выиграны другими газораспределительными предприятиями в Верховном суде.