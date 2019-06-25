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"Запорожгаз" открыл два современных центра обслуживания клиентов

Новости » Энергетика    25.06.2019 - 14:30
"Запорожгаз" открыл два современных центра обслуживания клиентов
Фото: новый ЦОК (пресс-служба "Запорожгаза")

До конца года компания планирует открыть еще 2 современных центра обслуживания

Компания "Запорожгаз" открыла сразу два современных центра обслуживания клиентов в области. Отныне больше 30 тыс. потребителей природного газа города Токмак и 15 тыс. жителей Каменки будут получать весь спектр услуг газовой компании в современном формате. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На сегодня приоритетным направлением в работе АО "Запорожгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям. Следовательно, открытие Центра стало еще одним шагом на пути к простым и современным отношениям между компанией и ее клиентами. На сегодня успешно работают уже три современных центра в городе Запорожье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты обладают универсальными навыками и могут проконсультировать клиента по вопросам учета газа, технического обслуживания сетей, сверки по оплате, переоформления лицевых счетов, льгот и субсидий, поверки счетчиков, реконструкции систем газоснабжения, присоединения к газовым сетям и многое другое.

"Шаг за шагом компания реализует стратегию производства высокого уровня обслуживания. Приоритетом является не только забота об обеспечении безаварийного газоснабжения, но и о комфорте каждого клиента", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Запорожгаз" Олег Данилов.

В центре обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь. Новые ЦОКи обустроено в формате "открытого пространства", что дает возможность потребителям оперативно решать все вопросы. До конца года АО "Запорожгаз" планирует открыть еще 2 современных центра обслуживания – в Орехове и Вольнянске.

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