"Запорожець" проти іномарок: хто переміг у порівняльних тестах

Гучного експортного успіху перший "Запорожець" не мав, але продавався у близько десяти країнах, зокрема, в Східній і Західній Європі, в Скандинавії. Автомобільні історики поки не знають подробиць його боротьби з конкурентами на європейських ринках, але до наших днів дійшло дещо не менш цікаве – звіти з випробувань, які проводилися науковцями у перші рік-два існування ЗАЗика.

Morris Mini-Minor, BMW 600, NSU Prinz, Fiat 600, Fiat 500, Fiat Multipla, Zastava 750, Lloyd LP600, Trabant P50 – з цими моделями у 1958 – 1962 рр. випробовувачі інституту НАМІ та Запорізького автозаводу порівнювали новітню модель ЗАЗ-965. По кілька екземплярів успішних іномарок закупили в Європі і протестували за особливою методикою – разом з "Запорожцями" і окремо.

Методика тестувань

Всім машинам запланували пробіг 25 тис. км і розділили на дві однакові за складом групи. Одна з них імітувала експлуатацію в ідеальних умовах (тобто за тодішніми поняттями – європейських) – на рівному асфальті, а друга – у конкретно суворих умовах, виключно на бруківці та путівцях. При тому якісними шляхами машини ганяли з повним паспортним навантаженням, а поганими – завантаженими тільки на три чверті. Для чистоти експерименту машини першої групи базувалися у гаражі, а друга група "жила" просто неба.

Хто найбільший з малюків

Згідно замірів, наш "горбатий" був найбільшим серед конкурентів – наприклад, + 12 см у довжину проти Fiat 600 і + 30 см проти Morris Mini. Відповідно, він мав найбільше місця для пасажирів, причому цілу купу конкурентів – NSU Prinz, Trabant, Lloyd LP 600 – наш ЗАЗик випередив у довжину салону аж на 10 см.

Кузов "Запорожця" виявився не тільки найпросторішим, а й найміцнішим. Адже кузови всіх випробуваних тоді однокласників - іномарок виявили свою слабкість, в першу чергу у точках кріплення підвісок та кермових механізмів. Після 25 тисяч пройдених кілометрів тріщини виникали у місцях зварювання деталей, а де в кого і "по живому". Так, перші руйнації у тестових зразків Fiat 600 з'являлися після 15-18 тис. км пробігу.

Некомфортна і недовговічна ходова

ЗАЗ-965 на відміну від більшості конкурентів мав повнорозмірні 13-дюймові колеса, підвішені на сталевих пружинах та торсіонах, а не на гумових втулках (наприклад, як у Mini). Тому він і продемонстрував найбільшу довговічність шасі. Ходова частина іномарок взагалі виявила найбільше зауважень: у більшості моделей інженери характеризували її як "недостатньо міцну". Руйнувались важелі і шарніри, порушувались кути встановлення коліс, кожні 10-12 тис. км ламались листи ресори (Fiat 600), не утримували від розгойдувань пружини і амортизатори ( BMW 600 і Fiat Multipla), дошкуляв малий хід коліс – не більше 35 мм (Fiat’и та BMW).

Крім Fiat 500, у всіх іномарок обох тестових груп передчасно (до 25 тис. км) зносилися шарніри рульового управління, а взагалі проблеми з рульовим почалися ще на 11 тис. км. Гумові муфти напівосей, які у Fiat 500 замінюють карданні шарніри, за час випробувань руйнувалися двічі

Двигун позаду, але…

У більшості конкурентів ЗАЗика мотор розташований позаду – як і у нього самого. Але мало в кого, крім нього, це був повноцінний чотирициліндровий чотиритактний агрегат, а не двотактний моторчик від мотоцикла. Щодо потужності - "горбатий" спочатку мав 23 конячки, а потім – 27 к. с. і навіть 30 к. с.

Відтак, коли потужність двигуна привели до повної маси автівок, "Запорожець" з його 40 кг/1 к. с. був у числі перших, а з новим 27-сильним мотором став лідером з енергоозброєності: 35 кг/1 к. с.! Найкращим був і показник обертового моменту у 5,3 Кгм.

Хто споживає більше пального

Цікавими вийшли результати тестів на витрату пального. Виявилося, що двигунці меншого об’єму споживають більше пального (Fiat 500 і BMW 600). А "Запорожець" зі своїм поважним двигуном був усередині рейтингу: за мінімального в групі показника 4,3 л/100 км (Fiat 500) і за максимального 6,1 л/100 км (Lloyd LP600) витрата "ЗАЗика" була 5,5 л/100 км.

Щоправда, до паливного апетиту двигуна у "горбатого" додавав свого споживання ще й автономний опалювач – порядку 0,45 л бензину на годину. Так, його штатна пічка була незалежною від двигуна і відрізнялася особливою ефективністю – піднімала температуру в салоні аж на 30 градусів С проти 20 – 25 С у більшості однокласників.

Коротко

Показово, що на момент початку зазначених тестувань "Запорожець" був майже готовий до запуску в серію. Тобто ті порівняльні випробування були такими собі контрольними, щоб переконатись, що створений продукт відповідає світовому рівню. Як на нас, цей іспит був складений успішно.

При підготовці статті були використані матеріали музею "Колеса Історії" (м. Київ) та музею "Фаетон" (м. Запоріжжя).