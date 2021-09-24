ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи

Новина українською →
Запорожье, Пятница 24 сентября 2021 18:08
В Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи Фото: в Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи областной клинической больницы. Работы выполнены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Обновленное отделение предоставляет горожанам возможность в режиме 24/7 за считанные минуты пройти комплексное обследование и получить полный комплекс высококачественных медицинских услуг.

"В обновленном приемном отделении переструктурировали пространство, оборудовали специальные помещения для тяжелой медицинской техники, разместили палаты разного профиля: инфекционные изоляторы, койки интенсивной терапии. Для безопасности пациентов в каждой из палат дополнительно установили кнопки вызова медсестры и камеры наблюдения. Есть также экстренная операционная", - говорится в сообщении ОГА.

Обновление областной клинической больницы - составляющая проекта по созданию единого медицинского хаба, в который войдут также расположенные неподалеку от нее несколько медицинских учреждений, медицинский колледж, ряд кафедр Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы создать на базе клинических и детских больниц в каждой области Украины больницы нового формата, соответствующие лучшим мировым стандартам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией