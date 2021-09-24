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У Запоріжжі завершилося оновлення відділення екстреної медичної допомоги

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Запоріжжя, П'ятниця 24 вересня 2021 18:08
У Запоріжжі завершилося оновлення відділення екстреної медичної допомоги Фото: у Запоріжжі завершилося оновлення відділення екстреної медичної допомоги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі завершилося оновлення відділення екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні. Роботи виконано за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

Відновлене відділення надає містянам можливість у режимі 24/7 за лічені хвилини пройти всебічне обстеження та отримати повний комплекс високоякісних медичних послуг.

"В оновленому приймальному відділенні переструктурували простір, обладнали спеціальні приміщення для важкої медичної техніки, розмістили палати різного профілю: інфекційні ізолятори, ліжка інтенсивної терапії. Для безпеки пацієнтів у кожній з палат додатково встановили кнопки виклику медсестри та камери спостереження. Є також екстрена операційна", - йдеться у повідомленні ОДА.

Оновлення обласної клінічної лікарні - складова проєкту зі створення єдиного медичного хабу, до якого увійдуть також розташовані неподалік від неї кілька медичних закладів, медичний коледж, низка кафедр Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував плани створити на базі клінічних та дитячих лікарень у кожній області України лікарні нового формату, що відповідатимуть найкращим світовим стандартам.

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