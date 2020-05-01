В Запорожье задержали подозреваемого в избиении и ограблении ветерана АТО

В Запорожье двое злоумышленников нанесли телесные повреждения и завладели имуществом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 15 января в Шевченковское отделение полиции ГУНП в Запорожской области обратился местный житель 1978 года рождения, который сообщил об ограблении.

Полицейскими установлено, что пострадавший - ветеран АТО. Ночью во дворе дома по улице Чаривной в городе Запорожье двое неизвестных причинили ему телесные повреждения и завладели имуществом. После чего скрылись с места происшествия. Пострадавший длительное время находился на лечении в медицинском учреждении.

"Сотрудники криминальной полиции в течение нескольких месяцев работали над раскрытием преступления, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате оперативники установили личность одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание другого нападающего", - рассказал начальник Шевченковского отделения полиции Александр Гордиенко.

Задержанному 30 апреля сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее 1 мая в Запорожье молодые люди сорвали флаг Украины с флагштока. Свои действия подростки под смех сняли на видео, после чего кадры выложили в сеть.