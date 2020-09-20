В Запорожье во время акции в толпу бросили петарды

Фото: задержания в Запорожье (npu.gov.ua)

Во время сегодняшней акции "Город без стереотипов" в Запорожье произошли столкновения. Неизвестные бросили в толпу яйца и петарды.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Один из мужчин достал оружие, похожее на револьвер "Флобер", и направил в сторону участников акции. Правоохранители отреагировали на правонарушение и задержали трех человек, на двоих из них составили административные протоколы по двум статьям. Всех нарушителей доставили в Днепровский отдел полиции.

Изъятое оружие отправят на экспертизу в Научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Общественный порядок в месте проведения акции обеспечивали более 430 правоохранителей и 240 военнослужащих Национальной гвардии. Участие в мероприятии приняли около 500 человек из разных регионов Украины.

Напомним, в конце августа в Одессе произошли столкновения перед началом акции ЛГБТ сообщества, полиция задержала нескольких правонарушителей.