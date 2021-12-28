В Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта: в чем причина

Самолет из Египта не приземлился в Запорожье из-за снегопада, который накрыл город. Лайнер полетел в аэропорт Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inform.zp.

"Рейс "Шарм-эль-Шэйх - Запорожье" должен был прибыть в Запорожье в 12:00. Но погодные условия в городе помешали этому. Самолет улетел в Харьков и уже приземлился там", - пишет издание.

При этом уточняется, что из-за сложных погодных условий самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту.

Кроме того, в международном аэропорту Запорожья заявляют, что в связи с усложненными погодными условиями возможны переносы времени вылета и прибытия рейсов.