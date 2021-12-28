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В Запорожье не смог приземлиться самолет из Египта: в чем причина

Автор: Ольга Белей

Самолет из Египта не приземлился в Запорожье из-за снегопада, который накрыл город. Лайнер полетел в аэропорт Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inform.zp.

"Рейс "Шарм-эль-Шэйх - Запорожье" должен был прибыть в Запорожье в 12:00. Но погодные условия в городе помешали этому. Самолет улетел в Харьков и уже приземлился там", - пишет издание.

При этом уточняется, что из-за сложных погодных условий самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту.

Кроме того, в международном аэропорту Запорожья заявляют, что в связи с усложненными погодными условиями возможны переносы времени вылета и прибытия рейсов.

Напомним, в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.

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