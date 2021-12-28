В Запорожье сильный снегопад. Авиарейсы отменяют и переносят

В частности, сегодня были отменены два рейса из Стамбула, которые должны были прибыть в аэропорт в 8:55 и 13:45. При этом отменили три дневных рейса из Запорожья в Турцию и Египет.

В то же время рейс в египетский Шарм-эль-Шейх, вылет которого был запланирован из Запорожья в 8 утра, задерживается по меньшей мере на 12 часов.

Кроме того, запорожский аэропорт не смог принять утренний рейс авиакомпании SkyUp из Египта. Его перенаправили на посадку в Харьков.

При этом вечерние рейсы в Запорожье из Киева пока не отменили - они все еще есть в расписании.

Фото: в Запорожье из-за снегопада отменяют и переносят авиарейсы (ozh.aero)