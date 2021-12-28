UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье сильный снегопад. Авиарейсы отменяют и переносят

Автор: Валерия Полищук

Запорожье накрыл сильный снегопад. В связи с этим городской аэропорт отменяет и переносит авиарейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аэропорта.

В частности, сегодня были отменены два рейса из Стамбула, которые должны были прибыть в аэропорт в 8:55 и 13:45. При этом отменили три дневных рейса из Запорожья в Турцию и Египет.

В то же время рейс в египетский Шарм-эль-Шейх, вылет которого был запланирован из Запорожья в 8 утра, задерживается по меньшей мере на 12 часов.

Кроме того, запорожский аэропорт не смог принять утренний рейс авиакомпании SkyUp из Египта. Его перенаправили на посадку в Харьков.

При этом вечерние рейсы в Запорожье из Киева пока не отменили - они все еще есть в расписании.

Фото: в Запорожье из-за снегопада отменяют и переносят авиарейсы (ozh.aero)

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеАвиасообщение