В Запорожье российская ракета попала в предприятие: есть раненые

В результате сегодняшнего ракетного удара по Запорожью, в городе предварительно травмированы 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ОП Украины Кирилла Тимошенко .

Он уточнил, что руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни.

"Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены", - написал Тимошенко.

Напомним, сегодня в Запорожье прогремело несколько взрывов. Это произошло сразу после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору".

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