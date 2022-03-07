В Запорожье работает центр помощи для людей из зоны боевых действий, - ОВА

"На сегодня уже налажена работа Центра приема лиц, которые перемещаются из зоны боевых действий. Отработана удобная логистика, по которой помощь уже получили полсотни человек", - сообщил Старух.

В центре помощи представители полиции на месте устанавливают личность и проверяют наличие документов. После этого работники Управления социальной защиты определяют, какие услуги они могут оказать и распределяют вновь прибывших для дальнейшего устройства на временное пребывание.

Для людей обустроены сидячие и спальные места. Всего центр готов принять до 1000 человек одновременно, говорится в сообщении.

"Благодаря небезразличным запорожцам в центре уже есть запас одежды, обуви для мужчин, женщин и детей и игрушки. На месте работает медицинский пункт. На месте организованы условия питания переселенцев. Кроме этого, ежедневно жительницы Запорожья несут в центр собственную свежую выпечку, чтобы поддержать как работников хаба, так и оказавшихся там людей", - добавил Старух.