В Запорожье продолжаются работы по строительству мостов

Фото: строительство моста (facebook.com)

В Запорожье продолжается строительство мостов через Днепр. Строительство ведется круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, уже в этом году начнутся работы по достройке заброшенного многолетнего долгостроя - Вантового моста. Окончание работ - конец следующего года.

"Мосты у нас в стране лет двадцать системно никто не делал. Строились они лет тридцать-сорок-пятьдесят назад. Были рассчитаны на чуть другую нагрузку и другое количество транспорта. Первая глобальная программа восстановления мостов появилась в этом году. Но только на национальном уровне - на уровне Укравтодора. На уровне областей ее особо по-прежнему нет. Как и нет достаточного количества специалистов на сейчас и студентов на завтра по этому профилю", - написал Голик.

Напомним, запорожские мосты - один из ключевых проектов Национальной программы "Большая стройка". На их строительство в этом году запланировано финансирование в размере 3,7 млрд грн. В строительно-монтажных работах задействовано около 500 мостостроителей и более 35 единиц тяжелой техники.

В 2020 году в Украине стартовала реализация "Большой стройки", инициированной президентом Владимиром Зеленским. В рамках программы в стране будут введены в эксплуатацию 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, а также отремонтируют 4 000 километров дорог национального значения и 2500 км – местного.

Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины. Только дорожная часть Программы позволила создать дополнительно 150 тысяч рабочих мест.

По словам Юрия Голика, цель "Большой стройки" - быстро строить по всей стране без потери качества.