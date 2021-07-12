В Запорожье презентовали новую айдентику Хортицы

Как сообщил креативный директор агентства Bickerstaff.284, которое разрабатывало концепцию брендинга, Илья Ануфриенко, при разработке коммуникационного сообщения и визуальной системы острова они сделали множество глубинных интервью и исследований отечественных и зарубежных исторических источников.

Главная задача - развитие острова как культурного, исторического, природного и рекреационного комплекса. Это требует более глубокой и всесторонней визуальной системы, чем через ассоциации лишь с казачеством.

"На показалось, что Хортица - это как живой организм, который очень разносторонний, и таит в себе массу скрытых и неизведанных тайн и возможностей, с которыми можно познакомиться, обменяться и наполниться энергией. Новый брендинг острова Хортица - это графическое путешествие, которое развивается вместе со знанием человека. Чем больше мы узнаем об острове, тем больше остров раскрывается для нас во всей своей красе. Мы исследовали и собрали неочевидные элементы, которые скрывает остров, и использовали их для нашей визуальной системы. Разработали набор символов, отражающих элементы флоры и фауны, определенных исторических эпох, мистические и абстрактные элементы - все то, что можно для себя открыть только в одном месте - на Хортице. Наше позиционирование: Остров Хортица - живой остров силы. Наше сообщение: приедь и ощути", - отметил Ануфриенко.

Сейчас для большинства украинцев Хортица ассоциируется именно с казачеством. Новый брендинг подает ее как главный остров страны, объединяющий левый и правый берега Днепра.

"Объединить в одном бренде разные проявления острова, разные его истории и разные составляющие - это чрезвычайно сложно. После пересмотра презентации брендинга у меня появилась ассоциация, что Хортица - это основной остров страны. Хортица - это действительно про какие-то глубинные корни, причем и про корни природные, и про корни исторические, и корни, которые дают нам перспективу в будущем", - сообщил генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

По его словам, новая айдентика Хортицы имеет много различных проявлений и будет моделироваться в зависимости от тематики. Она будет очень разноплановой и в то же время объединенная общей идеей. Таким образом это будет не просто логотип, а айдентика, которая будет работать с каждым событием, объектом или локацией.

Как отмечается, окончательный символ острова Хортица смогут выбрать запорожцы и жители других городов Украины. В ближайшее время будет проводиться голосования. На выбор будет предложено девять символов.