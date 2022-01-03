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В Запорожье избили полицейского. Нападавшего задержали

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Понедельник 03 января 2022 19:50
В Запорожье избили полицейского. Нападавшего задержали Фото: В Запорожье побили полицейского (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожье напали на полицейского и избили его. Нападавшего задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"В Запорожье задержан гражданин, нанесший полицейскому телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на полицейского напал ранее судимый мужчина, который в грубой форме высказывался в сторону правоохранителя. После этого мужчина нанес ему травмы головы.

"В порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленник задержан. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря в Червонограде задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой, а затем напал на полицейских.

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Министерство внутренних дел Украины Запорожье
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