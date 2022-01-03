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У Запоріжжі побили поліцейського. Нападника затримали

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Понеділок 03 січня 2022 19:50
У Запоріжжі побили поліцейського. Нападника затримали Фото: у Запоріжжі побили поліцейського (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі напали на поліцейського і побили його. Нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"У Запоріжжі затримано громадянина, який завдав поліцейському тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що на поліцейського напав раніше судимий чоловік, який у грубій формі висловлювався у бік правоохоронця. Після цього чоловік завдав йому травми голови.

"У порядку ст. 208 КПК України зловмисника затримано. Ведуться слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня у Червонограді затримали п'яного чоловіка, який погрожував перехожим ножем та саперною лопаткою, а потім напав на поліцейських.

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Міністерство внутрішніх справ України Запоріжжя
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