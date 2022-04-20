На Запорожье оккупанты отказываются воевать бесплатно, бунтовщиков расстреляли, - спикер ОВА

В Пологовском районе Запорожской области российские военные стали отказываться принимать участие в боях, так как им не выплачивают обещанные деньги. После этого "кадыровцы" расстреляли нескольких солдат-бунтовщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.

По данным украинских разведчиков, такой случай в Пологовском районе произошел 18 апреля - оккупанты стали отказываться воевать бесплатно. "Впрочем, "кадыровцы" жестоко убили трех зачинщиков бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой", - рассказал полковник ВСУ. Спикер ОВА добавил, что при этом поставка оружия для армии РФ на территории Запорожской области не прекращается.