В Запорожье начали прибывать спасенные из Мариуполя

В Запорожье начали прибывать спасенные жители Мариуполя. Из города удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook.
"Более ста гражданских жителей Мариуполя, два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах "Азовстали" от бомбардировок и артобстрелов РФ прибыли в Запорожье", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что люди получают все необходимое – горячее питание, медикаменты, продукты.
Кроме того, медики осматривают пострадавших, а также оказывают психологическую помощь.
По уточненной информации от Запорожской ОВА, в Запорожье стали прибывать жители Мариуполя на собственном транспорте. Людей, которых эвакуировали из "Азовстали", ожидают в областном центре через несколько часов.
Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.
Как проинформировали в Нацгвардии, сразу после эвакуации в Мариуполе войска РФ открыли огонь по "Азовстали".
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