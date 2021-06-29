UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье после ливня с градом подтопило дома

Автор: РБК-Украина

В результате неблагоприятных погодных условий и большого количества осадков 29 июня в Запорожской области, произошло подтопление подвальных помещений домов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Как отмечают спасатели, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:

  • Иванова;
  • Моторостроителей;
  • Набережной;

В частности, последствия зафиксированы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.

По состоянию на 17:00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.

Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрЗапорожьедожди