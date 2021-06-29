В Запорожье после ливня с градом подтопило дома

Как отмечают спасатели, в результате большого количества осадков, подтопление подвальных помещений произошло на улицах:

Иванова;

Моторостроителей;

Набережной;

В частности, последствия зафиксированы на проспекте Соборный и придомовой территории в городе Пологи.

По состоянию на 17:00 спасатели откачали около 160 куб.метров воды. В общем, к ликвидации последствий было привлечено 44 человека и 11 единиц техники.

Также известно об повреждении автомобилей двумя деревьями, которые упали во время непогоды на проезжую часть.