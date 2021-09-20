UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье клиентам турагенства продавали поддельные ПЦР-тесты: возбуждено уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Запорожье правоохранители разоблачили сотрудников туристического агентства, которые подделывали и продавали клиентам результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

По данным следствия, сотрудники одного из турагентств Запорожья наладили производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Свои услуги они рекламировали в интернете. Их клиентами были преимущественно туристы, которые планировали поездку за рубеж.

Стоимость одного фальшивого теста составляла 500 гривен. С начала года подозреваемые успели реализовать более 100 справок.

Поддельные тесты изготавливались на бланках с фальшивыми печатями одного из государственных учреждений Минздрава Запорожья и подписью заведующего лабораторией.

В офисе турагентства проведен обыск. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и черновые записи. Во время осмотра изъятой техники обнаружены отправления скан-копий фальшивых медицинских справок клиентам агентства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Организаторам схемы грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам.

Фото: в Запорожье сотрудники турагентства продавали поддельные ПЦР-тесты (zp.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныЗапорожье