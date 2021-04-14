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В Запорожье инициировали всеукраинское обсуждение накануне реставрации Хортицы

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 10:03
В Запорожье инициировали всеукраинское обсуждение накануне реставрации Хортицы Фото: реставрация Хортицы должна начаться уже в этом году (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Запорожская облгосадминистрация объявила о старте всеукраинского обсуждения будущего острова Хортица. Реставрация памятки должна состояться в рамках президентской программы "Большая реставрация".

Об этом говорится на сайте Запорожской ОГА.

Как известно, всего таких туристических объектов в рамках инициативы президента в течение ближайших трех лет будет восстановлено 150. Музей истории запорожского казачества, расположенный на Хортице, также вошел в этот перечень.

К участию в дискуссионной платформе "Хортица: выдающаяся история - большое будущее" приглашаются все желающие, поскольку в ходе обсуждения планируется затронуть максимальный набор тем, связанных с дальнейшим функционированием острова, начиная от туризма, истории и культуры, и заканчивая инфраструктурой.

"Именно для того, чтобы понимать, что сейчас на Хортице, что может и должно там быть, областная власть начинает большой разговор о судьбе острова. Откровенный разговор, в котором смогут принять участие все желающие. Сохраняя аутентичность и уникальность острова, мы должны понять будущее Хортицы", - сказал глава ОГА Александр Старух.

Для того чтобы стать участником дискуссии, достаточно пройти регистрацию.

В обсуждении, которое состоится на базе общественной организации "Запорожье. Платформа совместных действий", приглашаются специалисты различных областей регионального, всеукраинского и международного уровней.

Первый этап запланирован на ближайшую пятницу, 16 апреля. Начало в 11:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Запорожье должен открыться еще один объект президентской программы "Большое строительство" - мегамосты через Днепр, о чем сообщал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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