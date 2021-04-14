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У Запоріжжі ініціювали всеукраїнське обговорення напередодні реставрації Хортиці

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 10:03
У Запоріжжі ініціювали всеукраїнське обговорення напередодні реставрації Хортиці Фото: реставрація Хортиці має початися вже цього року (zoda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Запорізька облдержадміністрація оголосила про старт всеукраїнського обговорення майбутнього острова Хортиця. Реставрація пам'ятки має відбутися в рамках президентської програми "Велика реставрація".

Про це йдеться на сайті Запорізької ОДА.

Як відомо, всього таких туристичних об'єктів у рамках ініціативи президента протягом найближчих трьох років буде відновлено 150. Музей історії запорозького козацтва, розташований на Хортиці, також увійшов до цього переліку.

До участі в дискусійній платформі "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє" запрошуються усі бажаючі, оскільки в ході обговорення планується торкнутися максимального переліку тем, пов'язаних з подальшим функціонуванням острова, починаючи від туризму, історії та культури, і закінчуючи інфраструктурою.

"Саме для того, щоб розуміти, що зараз на Хортиці, що може і має там бути, обласна влада починає велику розмову про долю острова. Відверту розмову, в якій зможуть взяти участь усі бажаючі. Зберігаючи автентичність і унікальність острова, ми повинні зрозуміти майбутнє Хортиці", - заявив голова ОДА Олександр Старух.

Для того, щоб стати учасником дискусії, достатньо пройти реєстрацію.

До обговорення, яке відбудеться на базі громадської організації "Запоріжжя. Платформа спільних дій", запрошуються фахівці різних областей регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Перший етап запланований на найближчу п'ятницю, 16 квітня. Початок об 11:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року в Запоріжжі має відкритися ще один об'єкт президентської програми "Велике будівництво" - мегамости через Дніпро, про що повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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