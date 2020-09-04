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У Запоріжжі триває будівництво мосту, рух відкриють у цьому році

Запоріжжя, П'ятниця 04 вересня 2020 11:08
У Запоріжжі триває будівництво мосту, рух відкриють у цьому році
Фото: будівництво моста через Дніпро (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Згідно з проектом, довжина магістралі мостів перевищить 9 км

У Запоріжжі триває будівництва мосту через Дніпро. Вже споруджені балки на ключових елементах, а днями з'єднають естакаду, яка пов'язує один з найнаселеніших районів міста з островом Хортиця.

Про це повідомив Юрій Голик на сторінці Facebook.

За його словами, мости в Запоріжжі почали будувати 10 років тому, але проект постійно зупиняли, а у 2014 році й зовсім заморозили. Сьогодні будівництво триває завдяки "Великому будівництву".

Зараз на об'єкті задіяно 300 фахівців, які працюють у цілодобовому режимі.

"Тільки для того, щоб покласти плиту проїзної частини однієї зі сторін мосту, довелося змонтувати 30 блоків загальною масою 1 343,6 тонни", - зазначає Голик.

Згідно з проектом, довжина магістралі мостів перевищить 9 км. Буде побудовано 6 транспортних розв'язок і зведено 27 штучних споруд, включаючи два мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху.

Рух по одній з частин моста (від Хортицького району до острова Хортиця) буде відкрито вже в цьому році, а все будівництво закінчать за 2,5 року.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомляв, що будівництво запорізьких мостів стане одним з найбільш швидких і масштабних в країні.

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Новини України Транспорт ХортицаЗапоріжжяинфраструктурамостЮрій ГоликВелике будівництво
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