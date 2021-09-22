В Запорожье на Хортице установят уникальный арт-объект

В Запорожье на острове Хортица, который обновляют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в преддверье ряда праздников, которые будут отмечаться 14 октября, откроется уникальный арт-объект "Круг".

Он будет представлять собой большое металлическое кольцо высотой 7 метров. Его установят на Холме с флагштоком, который в этом году уже построили по программе Зеленского.

По мнению авторов, новый арт-объект станет магнитом для туристов и стартом их знакомства с островом.

"Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают находить ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности. Инсталляция будет установлена таким образом, под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты", - сообщил творческий руководитель коллектива авторов Богдан Кривошея.

Монументальные скульптуры, возвеличивающие героев, возле которых человек чувствует себя маленьким, уже давно отошли с советской эпохой, убежден Кривошея.

"Остров Хортица расположен между правым и левым берегами, это место силы, которое исторически объединяет. Поэтому данное место мира и согласия требует арт-объекта, который сплачивает людей", - добавил он.

На октябрьские праздники на Хортице также полноценно заработает световое лазерное шоу. Это берется обеспечить группа "Метинвест", которая выступает партнером проекта возрождения Хортицы.