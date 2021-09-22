У Запоріжжі на Хортиці встановлять унікальний арт-об’єкт

У Запоріжжі на острові Хортиця, який оновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", напередодні низки свят, яка відзначатиметься 14 жовтня, відкриється унікальний арт-об’єкт "Коло".

Це буде велике металеве кільце на постаменті висотою 7 метрів. Його установлять на Пагорбі з флагштоком, який цього року уже збудували за програмою Зеленського.

На думку авторів, новий арт-об'єкт стане магнітом для туристів та стартом їх знайомства з островом.

"Кожен зможе знайти свій сенс арт-об’єкта. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей арт-об'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності. Інсталяція буде встановлена таким чином, під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти", - повідомив творчий керівник колективу авторів інсталяції Богдан Кривошея.

Монументальні скульптури, що возвеличують героїв, біля яких людина відчуває себе маленькою, вже давно відійшли з радянською епохою, переконаний Кривошея.

"Острів Хортиця розташований між правим та лівим берегами, це місце сили, яке історично об'єднує. Тому це місце миру та порозуміння потребує арт-об'єкту, що згуртовує людей", - додав він.

На жовтневі свята на Хортиці також повноцінно запрацює світлове лазерне шоу. Це береться забезпечити група "Метінвест", яка виступає партнером проєкту відродження Хортиці.