В Запорожье чиновники присвоили 1,6 млн гривен на работах по благоустройству

В Запорожье задержали чиновников местного горисполкома. Они завышали стоимость договоров по благоустройству города и таким образом присвоили 1,6 миллиона гривен бюджетных средств.

По версии следствия, чиновники в 2019-20 годах подписали несколько соглашений с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. В рамках этих договоров на сумму в более чем 6 миллионов гривен подрядчики должны были провести работы по благоустройству улиц, скверов и парков.

СБУ установило, что участники махинации значительно завышали стоимость купленных материалов и присвоили почти 40% бюджетных средств.

В ходе обысков в офисах и помещениях участников схемы правоохранители изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие материалы.

Чиновники подозреваются по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).