ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Запорожье чиновники присвоили 1,6 млн гривен на работах по благоустройству

Новина українською → Запорожье, Пятница 26 февраля 2021 21:25
В Запорожье чиновники присвоили 1,6 млн гривен на работах по благоустройству Фото: изъятые документы при обыске (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Запорожье задержали чиновников местного горисполкома. Они завышали стоимость договоров по благоустройству города и таким образом присвоили 1,6 миллиона гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, чиновники в 2019-20 годах подписали несколько соглашений с представителями аффилированных фирм из Запорожской и Днепропетровской областей. В рамках этих договоров на сумму в более чем 6 миллионов гривен подрядчики должны были провести работы по благоустройству улиц, скверов и парков.

СБУ установило, что участники махинации значительно завышали стоимость купленных материалов и присвоили почти 40% бюджетных средств.

В ходе обысков в офисах и помещениях участников схемы правоохранители изъяли компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие материалы.

Чиновники подозреваются по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения средств "Укрзализныци", которые были выделены на ремонт железнодорожного моста. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам сделки.

Также в Николаеве сообщили о подозрении владельцу сети строительных фирм. Он подозревается в присвоении бюджетных средств в крупных размерах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Запорожье Служба безопасности Украины
NEWS
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма