В Запорожской области через суд вернули археологический памятник стоимостью 6 млн гривен

Фото: курган (facebook.com/ZanozaNews/)

Суд в Запорожской области вернул в собственность государства скифский курган

Археологический памятник - скифский курган в Запорожской области суд вернул в государственную собственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что на сегодня стоимость памятки составляет по меньшей мере 6 млн гривен. Археологический памятник перешел в частную собственность в конце 90 годов прошлого века во время распаевания земель на территории Михайловского поселкового совета.

"При этом курганный могильник не был выделен в государственном акте на право частной собственности на землю, а охранные обязательства по нему государственными органами не принимались", - отметили в прокуратуре.

Заместитель руководителя Энергодарской местной прокуратуры подал иск о возвращении в государственную собственность земельного участка, на котором расположился курган. Во вторник, 20 ноября Михайловский районный суд Запорожской области решил удовлетворить иск.

Напомним, в центре Киева на Владимирской горке ученые из института археологии НАН Украины начали археологические исследования. Процесс стартовал перед началом работ по сооружению пешеходно-велосипедного моста.