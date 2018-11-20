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В Запорожской области через суд вернули археологический памятник стоимостью 6 млн гривен

Новости » Общество    20.11.2018 - 22:26
В Запорожской области через суд вернули археологический памятник стоимостью 6 млн гривен
Фото: курган (facebook.com/ZanozaNews/)

Суд в Запорожской области вернул в собственность государства скифский курган

Археологический памятник - скифский курган в Запорожской области суд вернул в государственную собственность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что на сегодня стоимость памятки составляет по меньшей мере 6 млн гривен. Археологический памятник перешел в частную собственность в конце 90 годов прошлого века во время распаевания земель на территории Михайловского поселкового совета.

"При этом курганный могильник не был выделен в государственном акте на право частной собственности на землю, а охранные обязательства по нему государственными органами не принимались", - отметили в прокуратуре.

Заместитель руководителя Энергодарской местной прокуратуры подал иск о возвращении в государственную собственность земельного участка, на котором расположился курган. Во вторник, 20 ноября Михайловский районный суд Запорожской области решил удовлетворить иск.

Напомним, в центре Киева на Владимирской горке ученые из института археологии НАН Украины начали археологические исследования. Процесс стартовал перед началом работ по сооружению пешеходно-велосипедного моста.

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