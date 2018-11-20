На Запоріжжі через суд повернули археологічну пам'ятку вартістю 6 млн гривень

Фото: курган (facebook.com/ZanozaNews/)

Суд у Запорізькій області повернув у власність держави скіфський курган

Археологічну пам'ятку - скіфский курган в Запорізькій області, суд повернув у державну власність. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

Зазначається, що на сьогодні вартість пам'ятки складає щонайменше 6 млн гривень. Археологічна пам’ятка перейшли в приватну власність наприкінці 90 років минулого століття під час розпаювання земель на території Михайлівської селищної ради.

"При цьому курганний могильник не був виділений у державному акті на право приватної власності на землю, а охоронні зобов’язання щодо нього державними органами не визначалися", - зазначили в прокуратурі.

Заступник керівника Енергодарської місцевої прокуратури подав позов про повернення у державну власність земельної ділянки, на якій розташувався курган. У вівторок, 20 листопада Михайлівський районний суд Запорізької області вирішив задовольнити позов.

Нагадаємо, у центрі Києва на Володимирській гірці науковці з інституту археології НАН України почали археологічні дослідження. Процес стартував перед початком робіт по спорудженню пішохідно-велосипедного моста.