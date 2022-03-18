Запорожье будет производить бронежилеты для ВСУ по передовым технологиям, - ОВА

В Запорожье создана научная группа из военных и ученых, которые вместе будут работать над изготовлением инновационных бронежилетов для нашей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Александра Старуха в Telegram -канале.

"Мы объединили усилия и создали научную группу по созданию запорожских бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек - руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров", - пишет он.

Глава области сообщил, что разработка проекта началась еще в 2014 году, а потому уже через неделю работы над материалом ученые смогут предоставить первые предложения.

"По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы. Их достаточно для изготовления бронежилетов 4 и 5 класса. Между тем решается вопрос испытания и сертификации", - рассказал Старух.