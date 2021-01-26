В Запорожье аноним за деньги "минировал" объекты в Украине и за границей

В Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он принимал заказы на "минирование" госучреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за границей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина создал в одной из запрещенных в Украине соцсетей группу, в которой принимал "заказы" на псевдоминирование различных объектов.

"Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладки взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей. Проверяется информация, что "анонимный террорист" успел прислать более 200 сообщений о минировании", - сообщили в СБУ.

"Минера" задержали по месту жительства в Запорожье. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от 4 до 8 лет.

Напомним, в Одессе на протяжении января неоднократно сообщали о "минировании" детских садов и школ. Последнее сообщение поступило 25 января, тогда были "заминированы" 373 детских сада, школ и лицеев Одессы и области.