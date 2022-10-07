ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Запорізьку АЕС сьогодні повинні прибути чотири експерти МАГАТЕ

Новость на русском →
Енергодар, П'ятниця 07 жовтня 2022 14:12
На Запорізьку АЕС сьогодні повинні прибути чотири експерти МАГАТЕ Фото: МАГАТЕ направляє на ЗАЕС чотирьох представників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ направляє на Запорізьку атомну електростанцію чотирьох експертів. Вони повинні замінити тих, які зараз знаходяться на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові експерти повинні приїхати на Запорізьку АЕС сьогодні, 7 жовтня. Ця група замінить двох наглядачів, які перебувають на станції зараз. Експерти залишаться на території АЕС для контролю ситуації та фіксування порушень.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що хоче вдвічі збільшити місію на Запорізькій АЕС та відправити на станції чотирьох представників.

Вчора Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Запорізька АЕС
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході