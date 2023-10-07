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У запорізькому військкоматі викрили чиновника: цього разу не через корупцію

Запоріжжя, Субота 07 жовтня 2023 10:58
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У запорізькому військкоматі викрили чиновника: цього разу не через корупцію Фото: у запорізькому військкоматі викрили чиновника (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

У запорізькому військкоматі викрили чиновника, який незаконно "конфіскував" автомобілі у підприємства на 11 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією автомобілів, обираючи машини на свій смак. У березні 2022 року він прийшов на автомобільну стоянку, яка знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату.

Чиновник ТЦК був з озброєним супроводом. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на стоянці не було. З порушеннями офіцер "конфіскував" авто, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Йдеться про 4 вантажівки вартістю майже 11 млн гривень.

Офіцеру ТЦК оголошено про підозру у перевищені службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: у запорізькому військкоматі викрили чиновника (dbr.gov.ua)

Зловживання у військкоматах

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів по всій Україні провели перевірки військкоматів. Як зазначив президент Володимир Зеленський, правоохоронці виявили багато випадків зловживань.

Після цього глава держави підтримав рішення про звільнення всій обласних воєнкомів.

Так, нещодавно у Києві викрили чиновників військово-лікарських комісій, які за хабарі допомагали уникнути призову.

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