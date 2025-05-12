ua en ru
Пн, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запорізькій області замінували береги водойм: мешканцям заборонили до них підходити

Понеділок 12 травня 2025 14:57
UA EN RU
У Запорізькій області замінували береги водойм: мешканцям заборонили до них підходити Фото: Заміновані території (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Запорізькій області попереджають про мінування прибережних територій. Місцевим жителям заборонили підходити до водойм.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кушугумської громади.

У Кушугумській громаді на Запоріжжі поліцейські офіцери попередили про мінування території колишнього Каховського водосховища та прилеглих до річок і озер зон. Вихід до водойм - категорично заборонений, перебування там становить пряму загрозу для життя.

У громаді наголосили, що лінія фронту проходить лише за 15 км, а ситуація залишається нестабільною.

"Закликаємо всіх мешканців бути максимально обережними, не ризикувати, не наближатися до водойм та прибережних територій, а головне - слідкувати за дітьми!", - йдеться в офіційному повідомленні.

Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до заборон, адже безпека громади - спільна відповідальність.

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська продовжують обстріли українських територій, незважаючи на оголошене Кремлем "перемир'я". 9 травня зафіксовано 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак постраждали щонайменше троє людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Зокрема, 170 дронів різних типів атакували населені пункти, серед яких Малокатеринівка, Біленьке, Новояковлівка, Новобойківське, Магдалинівка, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне та Новодарівка. Також були зафіксовані обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Каховське водосховище
NEWS
До 4 місяців блокування: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною
До 4 місяців блокування: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною
DAILY
Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу