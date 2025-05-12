У Запорізькій області замінували береги водойм: мешканцям заборонили до них підходити

У Запорізькій області попереджають про мінування прибережних територій. Місцевим жителям заборонили підходити до водойм.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Кушугумської громади .

У Кушугумській громаді на Запоріжжі поліцейські офіцери попередили про мінування території колишнього Каховського водосховища та прилеглих до річок і озер зон. Вихід до водойм - категорично заборонений, перебування там становить пряму загрозу для життя.

У громаді наголосили, що лінія фронту проходить лише за 15 км, а ситуація залишається нестабільною.

"Закликаємо всіх мешканців бути максимально обережними, не ризикувати, не наближатися до водойм та прибережних територій, а головне - слідкувати за дітьми!", - йдеться в офіційному повідомленні.

Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до заборон, адже безпека громади - спільна відповідальність.