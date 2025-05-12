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В Запорожской области заминировали берега водоемов: жителям запретили к ним подходить

Понедельник 12 мая 2025 14:57
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В Запорожской области заминировали берега водоемов: жителям запретили к ним подходить Фото: Заминированные территории (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Запорожской области предупреждают о минировании прибрежных территорий. Местным жителям запретили подходить к водоемам.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кушугумской громады.

В Кушугумской громаде Запорожской области полицейские офицеры предупредили о минировании территории бывшего Каховского водохранилища и прилегающих к рекам и озерам зон. Выход к водоемам - категорически запрещен, пребывание там представляет прямую угрозу для жизни.

В громаде отметили, что линия фронта проходит всего в 15 км, а ситуация остается нестабильной.

"Призываем всех жителей быть максимально осторожными, не рисковать, не приближаться к водоемам и прибрежным территориям, а главное - следить за детьми!", - говорится в официальном сообщении.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к запретам, ведь безопасность общества - общая ответственность.

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска продолжают обстрелы украинских территорий, несмотря на объявленное Кремлем "перемирие". 9 мая зафиксировано 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак пострадали по меньшей мере три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура.

В частности, 170 дронов различных типов атаковали населенные пункты, среди которых Малокатериновка, Беленькое, Новояковлевка, Новобойковское, Магдалиновка, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное и Новодаровка. Также были зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

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Запорожская область Каховське водосховище
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