У Запорізькій області формують групи швидкого реагування: що це і для чого потрібно

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Діяльність Координаційного гуманітарного центру

Коваленко розповіла, що Координаційний гуманітарний центр (КГЦ) було створено після деокупації Харківської області (коли дуже велика територія була у кризовій ситуації).

Тоді багато населених пунктів не отримували жодної гуманітарної допомоги, причому деякі з них були "на рівні голоду".

Тим часом гуманітарні екіпажі (каравани) не координувалися та переважно їхали до великих міст, оминаючи малі громади.

Тоді група активних волонтерів почала "будувати" необхідну систему координації. Згодом Координаційний гуманітарний центр почав працювати у Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях.

"Наша задача - спрямувати й скоординувати гуманітарні місії благодійних і громадських організацій. У Запорізькій області їх працює 210", - наголосила регіональна директорка.

Вона додала, що КГЦ постійно отримує фінансування від міжнародних донорів (Великої Британії, США, Швейцарії та інших країн).

"Вони виділяють фінансування нам. А ми його просто розподіляємо по більш юних, маленьких організаціях, яким ця допомога зараз дуже й дуже необхідна", - пояснила Коваленко.

Для чого потрібні групи швидкого реагування

За словами регіональної директорки, подібна ситуація виникла і з групами швидкого реагування (ГШР).

"Коли були масовані обстріли, у перший час, комунальники не могли розділитися і все одночасно покрити", - зауважила вона й додала, що в такій ситуації потрібні якраз "просто робочі руки".

Йдеться про волонтерів, які можуть приїжджати на місце події після того, як вже попрацювала Державна служба із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Після того, як ця локація стала більш безпечною, доступною, волонтери розподіляють напрямок роботи у повній координації з комунальними службами", - пояснила Коваленко.

Вона уточнила, що ГШР "отримують" відповідні локації, адреси, і "беруть в роботу" вулиці або будинки.

"Допомагають людям прибирати будівельне сміття, "консервувати" вікна й виконувати іншу роботу", - зазначила експерт.

Вона додала, що група швидкого реагування (цей процес) є ініціативою, яка зараз буде розвиватися і рости.

Кого й для чого шукають у Запорізькій області

Коваленко розповіла, що у Запоріжжі ГШР координують свою роботу, зокрема:

з КП "Запоріжремсервіс"

з аварійно-рятувальною службою "Кобра"

з Інститутом розвитку міста

"Ми максимально розповідаємо про цю проблематику та залучаємо додаткове фінансування - щоб вона могла поширитись не тільки на місто Запоріжжя, але і на всю Запорізьку область", - наголосила регіональна директорка КГЦ.

Як приклад вона навела ініціативну групу в Кушугумській селищній територіальній громаді у Запорізькому районі Запорізької області.

"Там уже є організація, яка виявила ініціативу зробити локально в себе групу швидкого реагування", - пояснила Коваленко й додала, що йдеться про "мережу" таких груп.

Водночас вона зауважила, що волонтерів на такі роботи не відправляють "просто так, без нічого".

Так, перед початком діяльності вони отримують необхідні для неї інструменти.

Крім того, волонтерський рух "Добробат" (добровольчий будівельний батальйон), разом із Координаційним гуманітарним центром, проводить на місці відповідний інструктаж - про те, як саме виконувати певний тип робіт.

І окремо є навчання (комплексний курс), в програму якого входить:

базова протимінна небезпека

перша психологічна допомога

тактична медицина

інструктаж по роботі із замінованими територіями

інструктаж по роботі із розбором завалів

"Цей комплексний курс люди можуть пройти та долучитись до групи швидкого реагування", - зазначила Коваленко.

За її словами, зараз у цій групі (ГШР у Запоріжжі) 60 людей, волонтерів.

"І ми активно залучаємо всіх, щоб вона розширювалась... Якщо говорити про можливості Координаційного гуманітарного центру, то десь 100 людей ми точно зможемо навчити, видати базові якісь речі, каску, інструменти тощо", - розповіла експерт.

Вона наголосила, що зараз відкривають відповідний набір людей (до ГШР).

"Розробили форму, якою можемо поділитись. Вона дуже швидка. Заповнюється за дві хвилини. З вами зв'яжуться і ви зможете долучитися, допомогти нужденним", - додала Коваленко.

Насамкінець вона наголосила, що Запорізька область була і буде в пріоритеті гуманітарної допомоги на 2025 рік, на тлі:

великої кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

регулярних обстрілів керованими авіаційними бомбами (КАБами)

лінії розмежування (лінії фронту), що проходить по частині області

"Тому Координаційний гуманітарний центр буде робити все для того, щоб волонтерські ініціативи (ГШР або будь-які інші) продовжували жити далі", - підсумувала представниця КГЦ.