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В Запорізькій області через обстріли змінено рух потягів: список

Фото: у Запорізькій області змінено рух низки поїздів через обстріли 13 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 березня, в Запорізькій області змінено рух низки потягів. Причиною для цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів тимчасово змінено розклад руху окремих приміських поїздів Придніпровської магістралі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про наступні потяги:

  • приміський поїзд № 6075 Запоріжжя-2 - Кривий Ріг-Головний курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6496 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6495 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6491 Запоріжжя-2 - Нікополь курсуватиме до ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6492 Нікополь - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець;
  • приміський поїзд № 6076 Кривий Ріг-Головний - Запоріжжя-2 курсуватиме зі ст. Марганець.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 2 березня відновлює курсування "Слобожанського експресу". Він рухається у напрямку Харків – Суми – Конотоп.

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Запорожская область