В Запорізькій області через обстріли змінено рух потягів: список

У понеділок, 13 березня, в Запорізькій області змінено рух низки потягів. Причиною для цього стало пошкодження залізничної інфраструктури через обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів тимчасово змінено розклад руху окремих приміських поїздів Придніпровської магістралі", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, мова йде про наступні потяги:
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 2 березня відновлює курсування "Слобожанського експресу". Він рухається у напрямку Харків – Суми – Конотоп.
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