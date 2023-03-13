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На Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, - Генштаб

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Запорізька область , Понеділок 13 березня 2023 18:20
На Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, - Генштаб Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників "Росатому" закінчився термін контракту.

Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому.

Як зазначили в Генштабі, це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Запорізькій АЕС українського персоналу залишилося менше ніж 50%.

Також раніше ми писали, що військові РФ беруть на роботу на Запорізькій атомній електростанції людей без відповідної освіти.

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Запорізька АЕС Энергодар
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