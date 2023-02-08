У Запоріжжі викрили ботоферму: "розганяли" фейки та закликали донатити для окупантів

Кілька тисяч прокремлівських ботів "розганяли" дезінформацію про обстановку на південному фронті, закликали надсилати гроші на потреби окупантів, а також популяризувати ворога. Також ботоферма займалася дискредитацією військового командування та підбурювала українців ухилятися від мобілізації.

Фейкові профілі поширювали у мережі Telegram-канал пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.

Ботоферма нараховувала щонайменше 2 тисячі акаунтів, які поширювали фейки нібито від імені місцевих жителів. Її створив місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.

"У подальшому ворожий "осередок" мав стати "ударною силою" у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області", - пояснює СБУ.

Під час обшуку у організатора ботоферми виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

За даним фактом розпочали розслідування за ч. 2 ст. 361 ККУ. Розслідування триває.

Фото: у Запоріжжі ліквідували ворожу ботоферму (ssu.gov.u)