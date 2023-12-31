У Запоріжжі та Хмельницькій області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги

У Запоріжжі та Хмельницькій області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що і в Запорізькій, і в Хмельницькій областях є загроза застосування росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Російські війська вчора, 30 грудня, запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи було чути у низці східних, північних і центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.