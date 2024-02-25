У Запоріжжі пролунав вибух. В ОВА назвали причину
Звуки вибуху було чути у місті Запоріжжя вдень неділі, 25 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його даними, у місті було чути вибух. Однак росіяни вдарили по селу Широке, що поруч із Зароріжжям.
"Ворожий удар по селу Широке Запорізького району. Подробиці згодом", - написав Федоров.
Атака "Шахедів" 25 лютого
Російські війська в ніч із 24 на 25 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" з кількох напрямків. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що кілька груп дронів залетіли у повітряний простір України з території тимчасово окупованих регіонів. Повітряна тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.
Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.
Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед". Система ППО працювала у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
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