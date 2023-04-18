У вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Зараз у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав людей йти до найближчих укриттів та перебувати там.
Нагадаємо, що у вівторок увечері, 18 квітня, у Херсоні пролунали вибухи.
У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися до Росії.
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