На Запоріжжі пролунали вибухи під час ворожого авіаудару

У Запорізькій області у ніч проти 13 листопада пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб для ударів по регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Вибухи у Запорізькій області прогриміли близько 01.04.
У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до цього інформували про рух керованих авіабомб (КАБ) ворога на Запоріжжя.
Зазначимо, що у Запорізькій області також фіксували російські ударні безпілотники.
Додамо, у моніторингових групах писали про "Шахеди" над Запоріжжям, зокрема дрони-камікадзе ворога фіксували на південних околицях міста.
Зазначимо, що російські окупанти останнім часом для ударів по Запоріжжю стали активно застосовувати окрім ракетного озброєння та дронів-камікадзе також керовані авіабомби. Загалом же обласний центр та інші населені пункти регіону страждають від обстрілів регулярно.
Так, вчора ввечері, 12 листопада, окупанти завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Як розповіли в ОВА, в одному із населених пунктів була пошкоджена багатоповерхівка.
А в ніч проти 11 листопада російські терористи завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. В результаті обстрілів загинула одна людина, 20 осіб були поранені (серед травмованих - п'ятеро дітей).
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