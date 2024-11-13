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На Запоріжжі пролунали вибухи під час ворожого авіаудару

Ілюстративне фото: авіація РФ скинула КАБи на Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькій області у ніч проти 13 листопада пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пуск російськими окупантами керованих авіабомб для ударів по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Вибухи у Запорізькій області прогриміли близько 01.04.

У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до цього інформували про рух керованих авіабомб (КАБ) ворога на Запоріжжя.

Зазначимо, що у Запорізькій області також фіксували російські ударні безпілотники.

Додамо, у моніторингових групах писали про "Шахеди" над Запоріжжям, зокрема дрони-камікадзе ворога фіксували на південних околицях міста.

Російські обстріли Запоріжжя й області

Зазначимо, що російські окупанти останнім часом для ударів по Запоріжжю стали активно застосовувати окрім ракетного озброєння та дронів-камікадзе також керовані авіабомби. Загалом же обласний центр та інші населені пункти регіону страждають від обстрілів регулярно.

Так, вчора ввечері, 12 листопада, окупанти завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Як розповіли в ОВА, в одному із населених пунктів була пошкоджена багатоповерхівка.

А в ніч проти 11 листопада російські терористи завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. В результаті обстрілів загинула одна людина, 20 осіб були поранені (серед травмованих - п'ятеро дітей).

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Запорізька областьВибухАвіаудари