У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі сьогодні вночі, 24 квітня, пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Наразі жодної офіційної інформації про причини та наслідки вибухів в обласному центрі не повідомлялося. Жителів міста до закінчення повітряної тривоги закликають залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Раніше ми писали, що за 22 квітня окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по населених пунктах у Запорізькій області. Поранення отримала одна людина.

Як повідомлялося, вранці 18 квітня російські окупанти тричі обстріляли Оріхів Запорізької області.

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